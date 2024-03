Bevorstehende Zwillingsgeburt: Hat Clea-Lacy Juhn Angst?

Clea-Lacy Juhn (32) wurde durch ihre Teilnahme an dem TV-Format Der Bachelor bekannt, in dem sie 2017 um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Pannek (37) buhlte. Nun erwartet die Baden-Württembergerin gemeinsam mit ihrem Mann Hasim ihre ersten beiden Kinder – eineiige Zwillinge. In einem Instagram-Q&A fragt ein Fan, ob sie Angst vor der bevorstehenden Zwillingsgeburt habe. Clea-Lacy reagiert auf die Frage mit einer klaren Antwort: "Nein. Es wird kommen, wie es kommen soll. Daher werde ich mich nicht verrückt machen oder verrückt machen lassen."

Die Influencerin habe auch absolut kein Verständnis dafür, dass andere Mütter ihre Horrorgeschichten weitererzählen und damit Angst und Schrecken verbreiten. "Es ist doch bei jedem anders!", fügt sie ihrer Antwort hinzu. Man habe sie auch gewarnt, dass sie bei einer Zwillingsschwangerschaft vermehrt mit Übelkeit zu kämpfen haben könnte. Das sei bei ihr aber kaum der Fall, stellt die werdende Mama klar. Nur die Biomülltonne mache Clea-Lacy etwas zu schaffen – diese könne sie aufgrund der Essensreste nicht mehr öffnen oder leeren, ohne sich dabei übergeben zu müssen. Ansonsten habe sie vor allem mit Begleiterscheinungen wie dem Restless-Legs-Syndrom, Schmerzen im unteren Rücken und Migräne zu kämpfen, wie sie ihren Followern weiter berichtet.

Für Clea-Lacys Mann Hasim sind es bereits Kind Nummer zwei und drei. Er brachte eine Tochter mit in die Beziehung, was die werdende Mama aber überhaupt nicht störte – ganz im Gegenteil! "Ich empfand es sogar eher positiv, dass er bereits eine Tochter hat. Das hat das Ganze letzten Endes vollkommen gemacht", erzählt die Influencerin im Netz. Einen Namen für ihre Jungs gab sie bisher noch nicht bekannt – sie verrät ihren Fans aber auf Social-Media, dass es bereits ein paar Favoriten gäbe. Die Beauty und ihr Mann wollen sich aber dennoch weiter umhören und sich auch Inspirationen von ihren Unterstützern einholen.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2023

Instagram / clea_lacy Hasim, seine Tochter und Clea-Lacy Juhn im Juni 2023

