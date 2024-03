Darauf verzichtet Clea-Lacy seit ihrer Schwangerschaft!

Schon ganz bald hält Clea-Lacy Juhn (32) ihre Zwillinge in den Armen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs und nimmt ihre Follower mit durch ihre Schwangerschaft. Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde die Baden-Württembergerin nun gefragt, was sich seitdem an ihrem Essverhalten geändert hat. "Seit Beginn der Schwangerschaft hat mir Kaffee nicht mehr geschmeckt. So verrückt! Ich trinke also gar keinen mehr", teilt sie mit ihren Fans. Das war für sie bisher undenkbar. Die werdende Mama habe sich vor der Schwangerschaft nicht vorstellen können, dass ihr Körper jemals das Verlangen nach Kaffee einstellen würde. Ob sich das nach der Geburt wieder ändert?

Ein anderer Nutzer fragte Clea-Lacy, ob sie sich wegen bestimmter Lebensmittel unter Druck setzen würde: "Nein, gar nicht." Die Influencerin hat beispielsweise rohes Fleisch oder rohen Fisch ohnehin nie gemocht und auch bei anderen Nahrungsmitteln wolle sie einfach schauen, worauf sie Lust hat. "Am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich mache mich auch bei Salat nicht verrückt", erklärt sie. Die Beauty finde es gerade spannend zu sehen, was der Körper "verlangt". Vor allem ein Lebensmittel fordert ihr Körper regelrecht ein: Radieschen!

Ob die einstige Rosen-Gewinnerin Angst vor der bevorstehenden Zwillingsgeburt hat? Dazu hat sich die 32-Jährige bereits in einer früheren Fragerunde geäußert: "Nein. Es wird kommen, wie es kommen soll. Deshalb werde ich mich nicht verrückt machen oder verrückt machen lassen." 2017 nahm sie an der Kuppelshow "Der Bachelor" teil, bei der sie die letzte Rose von Rosenkavalier Sebastian Pannek (37) erhielt. Die Beziehung endete nur ein Jahr später. Jetzt erwartet sie mit ihrem Mann Hasim Zwillinge – zwei kleine Jungs!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Februar 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

