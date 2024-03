Mit Zwillingen schwanger: So viel nahm Clea-Lacy bereits zu

Clea-Lacy Juhns (32) Schwangerschaft macht sich so langsam auch auf der Waage bemerkbar. Vor wenigen Wochen verkündete die einstige Bachelor-Siegerin stolz, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Gemeinsam mit ihrem Mann Hasim darf sie sich über Zwillinge freuen. Im Netz gibt die Influencerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. In einer Fragerunde verrät sie, wie viel sie bereits zugenommen hat. "Circa drei Kilogramm bisher", antwortet Clea-Lacy in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Fans.

Nachdem die 32-Jährige verkündet hatte, dass sie zwei Jungen erwartet, gab sie auch preis, ob sie schon Namen für die beiden hat. "Wir haben bereits ein paar Favoriten, aber wir wollten uns dennoch weiter umhören und schauen, ob es vielleicht noch andere schöne gibt", erzählte die Beauty im Netz. Welche Namen es letztendlich werden, möchte Clea-Lacy bis zur Geburt für sich behalten.

Hätte sie zwei Mädchen bekommen, hätte sie direkt einen Namen gehabt. "Ich finde den Namen 'Andora' so schön und ich hätte bei einem Mädchen auch einen meiner Namen eingebunden, zum Beispiel: Andora-Lacy", erklärte die Ex-Freundin von Sebastian Pannek (37). Dass sie mit Zwillingen schwanger ist, habe sie nicht kommen sehen. "Was ich selbst nicht wusste, ist, dass einige Zwillinge eine Laune der Natur und nicht vererbbar sind", staunte die werdende Zweifachmama.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Clea-Lacy so offen über ihr Gewicht spricht? Ich finde es toll, dass sie so transparent ist! Das gehört für mich nicht in die Öffentlichkeit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de