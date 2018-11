Pamela Reif (22) feiert einen Erfolg nach dem anderen! Bekannt wurde die Beauty damals mit ihren Tipps und Clips für einen durchtrainierten Körper – heute jedoch kann die Bloggerin noch einige Punkte mehr auf ihrem Lebenslauf verzeichnen! Sie modelte bereits für etliche Sport- und Unterwäschemarken und brachte in Zusammenarbeit mit dem Moderiesen Nakd sogar schon eigene Modekollektionen raus! Aktuell arbeitet die Fitnessliebhaberin auch an ihrem zweiten Buch. Jetzt hat sie den nächsten Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Pamela hat die Vier-Millionen-Marke auf Insta geknackt!

Via Instagram veröffentlichte die 22-Jährige jetzt ein emotionales Statement: "Die Leute sagen zwar immer, dass man nicht so sehr auf Zahlen achten sollte, aber wow, vier Millionen Menschen, das ist riesig!", freute Pamela sich in ihrer Botschaft. "Ich werde immer dankbar sein für die Erfahrungen, die mir diese Plattform in den letzten sechs Jahren geschenkt hat und ich hoffe, es kommen noch viele mehr", erklärte der Webstar weiter. Zum Schluss dankte sie ihrer Community noch für die positive Energie, die sie ihr täglich zukommen lasse.

Mit dieser stolzen Reichweite steht Pamela nun an der Spitze der deutschen Blogger auf Instagram! Insgesamt wird sie aber noch durch einige YouTube-Stars wie Bibi Claßen (25) und Dagi Bee (24) übertroffen, die bereits über fünf Millionen Follower erreicht haben. Die Tik Tok-Stars Lisa und Lena (16) können ganze 13 Millionen vorweisen!

Jens Schlueter/Getty Images Fitnessbloggerin Pamela Reif in Leipzig

Andreas Rentz/Getty Images for MADELEINE Webstar Pamela Reif

Instagram / lisaundlenaoffical Lisa und Lena

