Der rote Teppich wurde wieder einmal in einen Laufsteg umfunktioniert: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Kalifornien die alljährlichen People's Choice Awards verliehen. In diesem Jahr standen neben den Gewinnern wie Scarlett Johansson (33) und Nicki Minaj (35) auch wieder die Outfits der Stars im Mittelpunkt. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks von Camila Mendes (24), über Victoria Beckham (44) bis hin zu Mila Kunis (35)!

Camila setzte bei der Verleihung auf eine cremefarbene Robe mit abstrakten Verzierungen. Ihre Haare ließ die Riverdale-Beauty in großen Wellen offen über ihre Schultern fallen. Ein weiterer Hingucker an diesem Abend war auch Victoria. Die Gattin von David Beckham (43) setzte auf schlichte Eleganz und rockte den Red Carpet in einem weißen Hosenanzug. Scarlett Johansson, die nicht nur als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, hätte auch locker einen Preis für ihr megaheißes Dekolleté absahnen können. In einem hautengen Outfit stolzierte die "Avengers"-Darstellerin an den Fotografen vorbei.

Nach etwas längerer Red-Carpet-Abstinenz ließ sich die Schauspielerin Mila Kunis auch bei der Award-Show blicken. Die Ehefrau von Ashton Kutcher (40) überraschte aber eher in einem ziemlich schlichten, schwarzen Kleid mit dünnen Trägerchen. Bunt unterwegs war demgegenüber Rita Ora (27). Die Sängerin stach mit ihrem lilafarbenen Dress ziemlich aus der Menge heraus. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Matt Winkelmeyer/Getty Images Camila Mendes bei den People's Choice Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

Gregg DeGuire/Getty Images Scarlett Johansson bei den People's Choice Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Mila Kunis bei den People's Choice Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Rita Ora bei den People's Choice Awards

Jean-Baptiste LACROIX / AFP Shay Mitchell bei den People's Choice Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Kat Graham bei den People's Choice Awards 2018



