Ross Geller in einem Porno? Friends-Fans würden sicherlich große Augen machen, wenn der etwas verklemmte Paläontologe plötzlich in einem Erotikfilm mitspielen würde. Insbesondere, wenn der 90er-Jahre-Kultcharakter auch noch von seinem originalen Schauspieler David Schwimmer (52) verkörpert wird. Klingt unwahrscheinlich? Nicht für einen Pornoproduzenten. Denn wie jetzt bekannt wurde, soll David ein Angebot über 1 Million US-Dollar für eine Porno-Parodie von "Friends" auf dem Tisch liegen haben.

Wie die Online-Ausgabe des London Evening Standard berichtet, stamme das heiße Gebot von dem Videoportal YouPorn, das eine erotische Neuauflage der Sitcom plane. Für umgerechnet rund 888.150 Euro sollen die Macher versuchen, zumindest einen der originalen Serienschauspieler für die Produktion zu begeistern: David Schwimmer. Dabei lockten sie den 52-Jährigen nicht nur mit Geld, sondern auch mit Inhalten: "Es ist zwar kein Kinofilm, aber wir haben bereits eine Rachel an Bord und denken es wäre der perfekte Wendepunkt in Ihrer Karriere." Die Aussicht, das "Friends"-Liebespaar Ross und Rachel in einer Porno-Parodie zu vereinigen, scheint David jedoch nicht überzeugt zu haben. Auf Nachfrage des britischen Blatts verweigerte ein Sprecher des Schauspielers jeglichen Kommentar.

Von 1994 bis 2004 spielte David an der Seite von Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler) und Matt LeBlanc (Joey) in der US-Kultserie "Friends".

Visual David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Derek Storm / Splash News David Schwimmer, Schauspieler

Gustavo Caballero/Getty Images for Rolling Stone David Schwimmer, Schauspieler

