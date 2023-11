Ehrt der "Friends"-Cast Matthew Perry bei den Emmy Awards?

Es wäre sicher ein ergreifender Moment. Am 28. Oktober stand die Welt aller Friends-Fans kurzzeitig still: Ganz plötzlich verstarb Hauptdarsteller Matthew Perry (✝54). Seine Co-Stars brauchten eine Weile, um sich zu Wort zu melden. Für sie sei es ein schmerzlicher Verlust, der sie zutiefst erschüttere, hieß es in einem Statement. Nun könnten die Darsteller um Jennifer Aniston (54), Lisa Kudrow (60), Courteney Cox (59), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (57) bei den Emmys für einen Tränenmoment sorgen...

Gerüchteweise planen die fünf Darsteller für die Preisverleihung nämlich etwas ganz Besonderes. Wie Daily Mail berichtet, sollen sie vorhaben, Matthew gemeinsam auf der Bühne zu ehren. "Wenn es um Matthews Tod geht, kommen die Emotionen schnell hoch. [...] Sie alle würden gerne gemeinsam auf der Bühne über ihn sprechen und auch ihren eigenen Moment haben, in dem sie Erinnerungen an ihn teilen", verrät eine Quelle. Es wäre der erste offizielle Auftritt der Darsteller seit Matthews Verlust.

Die offizielle Ehrung ist aber nicht das Einzige, was sich Jennifer, Lisa, David, Matt und Courteney im Gedenken an Matthew überlegt haben. Jedes Jahr wollen sie sich für eine Art Gedenkfeier treffen, offenbarte eine Quelle gegenüber New Magazine. "Ich denke, das einzig Positive an der Sache ist, dass sich alle 'Friends'-Stars öfter treffen werden", so der Insider.

Matthew Perry, 2012

Matthew Perry, Schauspieler

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

