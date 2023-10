Darum äußert sich "Friends"-Cast nicht zu Matthew Perrys Tod

Der Schock sitzt tief: Matthew Perry (✝54) ist tot. Als Chandler Bing in Friends hatte er jahrelang Millionen von Fans begeistert. Am Samstag wurde der Schauspieler im Garten seines Hauses in Los Angeles tot aufgefunden. Er soll angeblich in seinem Whirlpool ertrunken sein. Zahlreiche Fans, Freunde und Stars trauern im Netz um den Hollywoodstar – seine "Friends"-Co-Stars Jennifer Aniston (54), Matt LeBlanc (56) und Co. meldeten sich aber noch nicht zu Wort. Warum schweigen Matthews Kollegen bisher?

Ein Insider will den Grund dafür wissen, weswegen die fünf Co-Stars des Verstorbenen sich noch nicht geäußert haben. Sie alle hätten eine sehr enge Bindung zu Matthew gehabt, und müssen die traurige Nachricht seines Todes erst einmal verarbeiten. "Die Darsteller sind vom Verlust ihres Bruders erschüttert, denn Matty war genau das - ihr Bruder", erklärt der Promi-Kenner gegenüber PageSix. Angeblich planen Jennifer Aniston, Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), David Schwimmer (56) und Matt LeBlanc aber, ein gemeinsames Trauer-Statement zu veröffentlichen.

Zu Matthews genauen Todesumständen gibt es aktuell noch keine Details. Die Stunden davor verbrachte er laut TMZ ziemlich aktiv: Er soll am Morgen eine zweistündige Verabredung zum Pickleball gehabt haben. Anschließend sei er nach Hause gefahren und habe dort seinen Assistenten losgeschickt, um ein Besorgungen zu machen. Als dieser wieder zurückkam, fand er seinen Chef leblos auf.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

