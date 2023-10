Erste Fotos nach Matthews Tod: David Schwimmer wirkt traurig

Der Tod von Matthew Perry (✝54) schlägt hohe Wellen. Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass der Schauspieler verstorben ist – er war leblos in seinem Whirpool gefunden worden. Das Ableben des Friends-Stars kam völlig überraschend und versetzte seine Fans, Freunde und Familie in großen Schock. Dieser ist auch seinen ehemaligen Kollegen anzusehen: Denn erste Fotos zeigen jetzt Matthews Kumpel David Schwimmer (56) – und der scheint am Boden zerstört zu sein.

Am Sonntag wurde der US-Amerikaner von Paparazzi vor seinem Apartment in New York gesichtet. Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen David mit Baseball-Kappe und einer Maske vor dem Mund – er versteckt offenbar sein Gesicht. Er wirkt auf den Bildern niedergeschlagen und soll Augenzeugen zufolge schnell in seiner Wohnung verschwunden sein.

Matthew und David hatten von 1994 bis 2004 gemeinsam für "Friends" vor der Kamera gestanden. In einem Statement hatten der Ross-Darsteller und seine Kollegen sich bereits zu dem Tod ihres Freundes geäußert und ihre Trauer ausgedrückt: "Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie!"

Matthew Perry, Schauspieler

David Schwimmer, Schauspieler

Der "Friends"-Cast 2002

