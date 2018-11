Endlich startet der sächsische Ableger von Berlin - Tag & Nacht: Was vor einiger Zeit von RTL II noch groß angekündigt wurde, feiert heute Abend seine Premiere. Ab 20:15 Uhr können sich Daily-Soap-Fans von Leben.Lieben.Leipzig überzeugen und mit dem Ex-Köln 50667-Star Janine Pink (31) mitfiebern. Im Promiflash-Interview plaudert die Yvonne-Darstellerin jetzt aus, wie die Arbeit am Set mit den neuen Kollegen war!

Die Chemie im Cast stimmte wohl seit den ersten Drehtagen – mit den anderen Schauspielern hat sich die 31-Jährige auf Anhieb verstanden. "Da war alles cool, die sind auch ganz nett und haben mich ab und zu auch mal was gefragt", berichtet das TV-Gesicht happy. Als "alter Hase" im Soap-Geschäft hatte die brünette Beauty auch gleich einen Spitznamen: "Die Mutti war ich, ja. Die haben mich immer so bewundert."

Bereits bei "Köln 50667" spielte Janine die 28-jährige Yvonne, die es in der neuen Serie wieder in ihre Heimatstadt Leipzig verschlägt. Zusammen mit Janette (Sabrina Sellaoui) und Gina (Alexandra Maria Georgiev) wohnt das Partygirl dort in einer WG. Für zusätzliche Stimmung und männliche Unterstützung in der Bude sorgt Jeremy (Christian Stieber).

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II "Leben.Lieben.Leipzig"-Cast

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II Janine Pink (r.) als Yvonne in "Leben.Lieben.Leipzig"

Instagram / sabrinasellaoui Sabrina Sellaoui, "Leben.Lieben.Leipzig"-Darstellerin

