Bänderriss und Co.: Diese Stars fallen bei "Skate Fever" aus

Bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen ist ziemlich was los! Am vergangenen Montag startete die Show, bei der es gleich am Anfang einen krankheitsbedingten Ausfall gab: Klaudia Giez (26) konnte aufgrund einer Corona-Infektion nicht teilnehmen. Deshalb musste ihr Skate-Partner Adriano mit seiner Trainerin auftreten. Auch in der nächsten Show müssen einige Stars aussetzen oder sogar ausgetauscht werden: Linda-Caroline Nobat (27) wird für die restliche "Skate Fever"-Zeit ersetzt, Klaudia darf erst einmal wieder nur zusehen und zwei weitere Kandidatinnen fallen aus.

Bei dem Dream-Team Linda und Thomas Rupprath (45) wirkte es während ihrer ersten Performance so, als würden sie abräumen, bis jedoch ein kleines Missgeschick passierte: Als sich die einstige Bachelor-Kandidatin nach einer Figur in der Hocke wieder aufrichten wollte, stürzte sie. Deshalb wurde sie nach dem Jury-Urteil erst einmal medizinisch versorgt – nun stellte sich jedoch heraus, dass die 27-Jährige aufgrund eines Bänderrisses nicht mehr an der Show teilnehmen kann. Deshalb wird die ehemalige Dschungelcamperin Tara Tabitha (29) für sie einspringen, wie der offizielle Instagram-Account der Sendung mitteilte.

Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Klaudia darf auch bei der zweiten Show wieder nur zusehen. Der Grund: Sie konnte aufgrund der Corona-Infektion nicht am Training teilnehmen, wie es in einem Statement des Sender RTL II heißt. Deswegen muss Adriano dieses Mal mit einer Solo-Performance abliefern. Auch Gülcan Camps und Janine Pink (35) fallen krankheitsbedingt aus, weshalb die Coaches für sie einspringen.

"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ab dem 10. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr auf RTL2.

RTLZWEI Thomas Rupprath und Linda Nobat bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitysternchen

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

