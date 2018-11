Cathy Hummels (30) fühlt sich rund zehn Monate nach der Geburt von Baby Ludwig einfach rundum wohl in ihrer Haut! Gerade gönnt sich die schöne Spielerfrau mit ihrem Sohn eine wohlverdiente vorweihnachtliche Auszeit im sonnigen Dubai. Bei den dortigen Temperaturen von rund 29 Grad braucht die Moderatorin nicht mehr als einen Bikini – den sie stolz ihren Followern mit einem Schnappschuss präsentierte. Doch nicht etwa der Zweiteiler selbst sorgte für begeisterte Fans, sondern Cathys Body!

Auf Instagram teilte die Dirndl-Designerin einen lässigen Schnappschuss von sich. Darauf trägt sie einen blumigen Bikini, wirft glücklich die Hände in die Luft und zeigt so ihre Silhouette – vollkommen authentisch und unbearbeitet. Bei den Fans kam Cathys Mut zur Natürlichkeit richtig gut an: "Natürlicher, unretuschierter Body: Sehr schön" oder "Respekt für dieses Posting. Natürlich und authentisch" lauteten nur zwei von zahlreichen begeisterten Kommentaren.

Im Sommer hatte Cathy zum ersten Mal als frischgebackene Mama den großen Schritt gewagt und begonnen, unbearbeitete Badefotos von sich zu posten. Damals erklärte sie auf Instagram: "Meine Bikinibilder mussten früher immer perfekt sein. Mein Bauch braucht noch seine Zeit." Auch wenn ihre Körpermitte inzwischen wieder super-flach ist – die gelassene Einstellung zu ihrem Body hat sich die 30-Jährige offenbar bewahrt.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images Cathy Hummels bei den GQ Men of the Year Awards 2018

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

