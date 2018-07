Cathy Hummels (30) enthüllt ihre Problemzone – und wird dafür mit einem Love-Storm überhäuft! Die Fashionexpertin brachte vor sechs Monaten ihren ersten Sohn zur Welt: den kleinen Ludwig. Schon kurz nach der Geburt zeigte sich die Influencerin wieder mit einer Topfigur ihren Social-Media-Fans. Doch auch wenn sie viele Frauen für ihre schlanke Körpermitte beneiden, Cathy selbst hat wegen ihres Bauches noch Hemmungen. Jetzt nimmt sie all ihren Mut zusammen – und zeigt einen aktuellen Schnappschuss von sich im knappen Zweiteiler!

Auf ihrem Pic auf Instagram sieht man, wie die schöne Brünette im schicken Badeoutfit ganz entspannt auf einer Liege chillt – in Seitenlage, auf einen Arm gestützt. Sich so zu zeigen, kostet Cathy jedoch echt Überwindung: "Warum dieses Bild? Weil es für mich ein enormer Schritt ist, dieses Bild zu posten. Meine Bikini-Bilder mussten früher immer perfekt sein [...] Mein Bauch braucht auch noch seine Zeit. Die Haut ist einfach noch nicht so straff wie davor." Dennoch steht für die Dirndl-Designerin fest: Sie ist auch weiterhin richtig stolz auf ihren Körper! Mit ihrem Post möchte die 30-Jährige auch ihre Follower zu mehr Selbstliebe animieren.

Diese Botschaft kommt bei ihren Supportern super an. "Ich finde es so toll, dass du so ein Foto postest", "Du bist wunderschön und wundervoll" oder "Danke, dass du uns damit ein besseres Gefühl gibst, doch einfach nur eine Mama zu sein", äußern User ihre Meinung. Auch von Mama-Kollegin Sarah Harrison (27) erhält die Frau von Mats Hummels (29) Zuspruch: "Tolle Message, du siehst spitze aus!"

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Berlin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de