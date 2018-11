Da ist die wohl berühmteste Film-Giraffe der Welt noch mal mit einem blauen Huf davongekommen! Aktuell bangen viele Menschen rund um die Millionenmetropole Los Angeles um ihr Zuhause: Seit Tagen zerstören verheerende Waldbrände die vier Wänden vieler Anwohner. Auch Stars wie Miley Cyrus (25), Chris Hemsworth (35) oder Gerard Butler (49) verloren ihr komplettes Hab und Gut in der Flammenhölle. Nun geriet auch ein tierischer Promi in Gefahr: Die berühmte Giraffe Stanley aus dem Film "Hangover 3" musste aus ihrem Stall gerettet werden!

Zusammen mit zahlreichen weiteren exotischen Tieren wohnt Stanley auf einer Ranch in den Bergen von Malibu, knapp 15 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Villa von Moderator Thomas Gottschalk (68) den Flammen zum Opfer fiel. Auch Stanley musste seinen Stall verlassen, als das Feuer näher rückte. "Wir haben die Tore geöffnet und ihn durchgeschoben", bestätigte einer seiner Pfleger gegenüber Bild. Doch die Rettung verlief ohne Probleme: "Sobald er uns sah, kam er zu uns. Wir gaben ihm Futter und haben schnell gemerkt, dass es ihm gut ging." Letztendlich wurde keines der Tiere auf dem Gelände verletzt – nur Stanleys Stall wurde beschädigt. Er wird deshalb wohl noch etwas länger auf seiner Koppel ausharren müssen. "Er wollte unbedingt wieder in sein Zuhause, aber leider ist sein Stall komplett zerstört", erklärte der Tierpfleger weiter. "Aber wir werden ihn wieder aufbauen."

Bevor Klarheit darüber herrschte, dass es Stanley und den anderen Tieren auf der Ranch gut geht, hatten sich viele Fans in den sozialen Netzwerken Sorgen gemacht. Sie hatten befürchtet, man hätte die Geschöpfe einfach sich selbst überlassen. Doch dem war nicht so, wie der Tierwärter richtigstellte: "Ich bin bei Stanley und den anderen Tieren geblieben. Wenn es noch einmal schlimmer wird, müssen wir sehen, wie wir alle hier wegbekommen." Auch ein Tierarzt soll inzwischen bereits bestätigt haben, dass Stanley und Co. das Drama unbeschadet überstanden haben.

Moviestore Collection/face to fa/ActionPress Zach Galifianakis, Mason Lee, Ed Helms und Bradley Cooper in "Hangover 2"

Instagram / a_giraffe_named_stanley Giraffe Stanley in seiner Heimat Malibu

Instagram / a_giraffe_named_stanley Hollywood-Giraffe Stanley auf der Saddlerock Ranch in Malibu

