Salma Hayek gedenkt Matthew Perry an seinem 56. Geburtstag

Salma Hayek (58) hat am Geburtstag ihres verstorbenen Kollegen Matthew Perry (†54) ihrer gemeinsamen Zeit gedacht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine rührende Hommage an den Friends-Star, der am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren gestorben war. Sie veröffentlichte ein Foto und einen Ausschnitt aus ihrer romantischen Komödie "Fools Rush In" von 1997. Dazu schrieb Salma in ihrer Botschaft: "Ich denke heute an dich, Matthew" und ergänzte dieselbe Nachricht auf Spanisch: "Pensando en ti hoy, Matthew". Die beiden hatten in dem Film ein Paar gespielt, dessen impulsive Beziehung nach einer ungeplanten Schwangerschaft auf die Probe gestellt wird.

In ihrem Post erinnerte sich Salma mit bewegenden Worten an die Zusammenarbeit mit Matthew und die Freundschaft, die daraus entstand: "Es gibt eine besondere Verbindung, wenn man gemeinsame Träume teilt und zusammen daran arbeitet", schrieb sie. Besonders emotional war für sie Matthews eigener Blick auf ihren Film. Der Schauspieler hatte vor seinem Tod in einer Instagram-Story gesagt, dass "Fools Rush In" wahrscheinlich seine beste Filmrolle war, was Salma sehr berührt habe. Die beiden hätten sich über die Jahre immer wieder nostalgisch an die Dreharbeiten zurückerinnert und ihre Dankbarkeit für diese gemeinsame Zeit geteilt. In der Botschaft verabschiedete sie sich liebevoll mit den Worten: "Leb wohl, süßer Matthew, wir werden dich nie vergessen."

Seinem unvergesslichen Charme und Talent stand jedoch auch eine dunkle Seite gegenüber. Matthew litt lange unter Suchtproblemen, die schließlich zu seinem tragischen Tod führten. Jasveen Sangha, die als "Ketamin-Königin" bekannt wurde, bekannte sich vor Gericht schuldig, ihm vor seinem Tod Ketamin zur Verfügung gestellt zu haben. Die genauen Umstände seines Ablebens überschatten diese Hommage, doch Salmas liebevolle Erinnerungen bewahren das Bild eines Mannes, dessen Humor und großes Herz auch jenseits der Kameras Menschen berührt haben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Allstar Matthew Perry und Salma Hayek im Film "Fools Rush In", 1997

Anzeige Anzeige

IMAGO / Picturelux Matthew Perry und Salma Hayek, 1997

Anzeige Anzeige