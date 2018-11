Auch in dieser Situation versucht Miley Cyrus (25), optimistisch zu bleiben! Seit einigen Tagen wüten verheerende Waldbrände im Großraum von Los Angeles, die mittlerweile auch schon komplette Häuser zerstört haben. Von der Naturkatastrophe blieben auch die Promis nicht verschont: So musste nicht nur Caitlyn Jenner (69) von ihrem Anwesen flüchten, auch Thomas Gottschalks (68) Villa brannte nieder. Jetzt verlor auch Miley ihre vier Wände!

Auf Twitter meldet sich Miley mit einem Update bei ihrer Community: Ihr Haus sei in den vergangenen Stunden komplett abgebrannt. Trotzdem verspürt die Sängerin eine tiefe Dankbarkeit: "Ich zähle noch zu denen, die Glück hatten. Meine Tiere und die Liebe meines Lebens haben es sicher aus dem Haus geschafft. Das ist wirklich das Einzige, was für mich zählt. Mein Haus steht zwar nicht mehr, aber die Erinnerungen mit meiner Familie und meinen Freunden bleibt für immer", findet die 25-Jährige im Netz bewegende Worte.

In den vergangenen Monaten war es recht still um Miley: Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, um ihr privates Glück mit ihrem Liebsten Liam Hemsworth (28) zu genießen. Nachdem das Promipaar vor zwei Jahren nach langem Hin und Her sein Liebescomeback verkündet hatte, verlobten sich die Schauspieler wenig später sogar. Gerüchten zufolge planen sie aktuell gemeinsamen Nachwuchs.

