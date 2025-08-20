Für Torsten Michaelis (†) : NDR zeigt besonderen "Tatort"

Der Schauspieler Torsten Michaelis (†64) ist am vergangenen Sonntag im Alter von 64 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht wurde nun bekannt gegeben und hat zahlreiche Fans und Kollegen erschüttert. Zu seinen Ehren ändert der NDR heute, am Mittwochabend, sein Programm und zeigt um 22 Uhr den Tatort: "Der letzte Patient" aus dem Jahr 2010. In diesem Krimi stand Michaelis in seiner Rolle als LKA-Kriminaldirektor Stefan Bitomsky besonders im Fokus. Zusätzlich kann der Film in der ARD Mediathek gestreamt werden.

Torsten Michaelis war ein vielseitiger Schauspieler, der einem breiteren Publikum vor allem durch seine Auftritte in der Krimireihe "Tatort" bekannt wurde. Zwischen 2007 und 2012 war er als Vorgesetzter der berühmten Kommissarin Charlotte Lindholm in insgesamt neun Folgen zu sehen. Auch danach blieb er dem Format mit verschiedenen Gastauftritten treu. 2020 übernahm er eine wiederkehrende Rolle im Saarbrücker "Tatort" und sorgte mit seinem intensiven Spiel als gewalttätiger Vater von Kommissar Adam Schürk für Furore. Neben seiner Schauspielarbeit machte er sich als Synchronsprecher einen Namen und lieh Hollywoodstars wie Benicio Del Toro und Wesley Snipes (63) seine markante Stimme.

Torsten trat auch in der Serie "Späti" als Stammgast Helmut auf. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35), der in dem Format die Hauptrolle Fred verkörpert, meldete sich auf Instagram zu dem Verlust und trauerte um seinen verstorbenen Kollegen: "Lieber Torsten, ich bin sehr traurig, dass du uns so früh verlassen musstest. Ich hatte mich so darauf gefreut, noch weiter mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Deine Rolle in 'Späti' war herzergreifend und deine Energie am Set einfach schön und angenehm. Es macht mich tief traurig, dass du schon jetzt von uns gehen musstest."

