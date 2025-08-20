Nicole Scherzinger vor Gericht: Streit um Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger (47) steht offenbar ein Gerichtstermin bevor. Zwischen der Pussycat-Dolls-Sängerin und der Gründerin der erfolgreichen Girlband, Robin Antin (64), konnten bislang keine Einigungen in ihrem andauernden Rechtsstreit erzielt werden, wie das Magazin Us Weekly berichtet. Ursprünglich ging es um eine Reunion-Tour der Pussycat Dolls, die jedoch abgesagt wurde. Nicole fordert jetzt 1,1 Millionen US-Dollar (umgerechnet 941.619 Euro) von Robin, während diese ihr im Gegenzug vorwirft, unhaltbare Forderungen gemacht und die Tour damit sabotiert zu haben. Eine Anhörung für die weitere Klärung ist für den kommenden Oktober angesetzt.

Kompliziert wird die Situation zusätzlich durch die Ankündigung von Robins Anwalt, sie nicht länger vertreten zu können. Dieser erklärte vor Gericht, dass "unüberbrückbare Differenzen" zwischen ihm und seiner Mandantin entstanden seien. Die Anwältin von Nicole hingegen betonte, dass die Sängerin derzeit beruflich stark eingespannt sei, unter anderem aufgrund ihrer Rolle in der Broadway-Produktion "Sunset Boulevard". Bereits im Mai hatten beide Seiten mehr Zeit gefordert, um ihre juristischen Meinungsverschiedenheiten zu klären. Vorwürfe wie Untreue beim Umgang mit finanziellen Mitteln und nicht eingehaltene Zusagen belasten das Verhältnis zwischen Robin und Nicole zusätzlich.

Nicole, die oft als das Aushängeschild der Pussycat Dolls wahrgenommen wird, trat in der Vergangenheit immer wieder als Solokünstlerin und erfolgreiche Entertainerin auf. Sie selbst äußerte sich in einem früheren Interview vage zu den Zukunftsaussichten der Band und ließ bei Fans Hoffnungen auf ein potenzielles Revival aufkommen. Die aktuelle rechtliche Auseinandersetzung dürfte jedoch ihre Beziehung zu Robin nachhaltig prägen, sodass eine Rückkehr in die Konstellation der Pussycat Dolls derzeit unwahrscheinlich wirkt. Abgesehen davon ist die Sängerin weiterhin in verschiedenen Projekten engagiert, die sie sowohl persönlich als auch beruflich weiter herausfordern.

Getty Images Nicole Scherzinger, Januar 2025

ActionPress Pussycat-Dolls-Gründerin Robin Antin

Nicole Scherzinger und Robin Antin, 2008