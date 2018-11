Sein Köln 50667-Traum platzte schneller als erwartet! Mustafa Yilmaz war von April bis Juli 2018 Teil der beliebten RTL II-Serie. Knapp drei Monate lang mimte er das Mobbingopfer Dastin, den Pflegesohn von Alexander Kowalski (Ingo Kantorek) und seiner Frau Mel (Mandy-Kay Bart). Doch als der 18-Jährige dann von der Produktion erfuhr, dass es für seine Rolle nicht mehr weitergehen würde, war er fassungslos, wie er im Promiflash-Interview verriet: Mustafa fühlt sich auch heute noch komplett auf den Arm genommen, weil ihm etwas ganz anderes versprochen wurde!

Im Gespräch mit Promiflash klagte der Jungdarsteller sein Leid. Er habe damals nur bei "Köln 50667" zugesagt, weil er dachte, eine feste Rolle in der Produktion zu bekommen. Als dann ein paar Monate später neue Vertragsverhandlungen begannen, habe man ihm auf einmal völlig andere Bedingungen genannt – ein Unding für Mustafa. "Die Firma hat mich meines Erachtens ausgenutzt. Als sie mir andere Konditionen angeboten haben, war ich natürlich total sauer und wollte das nicht machen. [...]", erzählte er und ergänzte: "Mir wurde am Set immer wieder eingeredet, dass meine Rolle auf jeden Fall weitergeht. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt zugesagt habe. Ansonsten hätte ich von Anfang an gesagt, dass ich das für ein paar Monate nicht mache." Am Ende habe er sich dann selbst entschieden, die Konditionen nicht zu akzeptieren und das Format zu verlassen.

Doch nicht nur das ist für Mustafa auch viele Wochen nach seinem Serien-Aus unbegreiflich. Seiner Meinung nach hätten manche der aktuellen Darsteller eine Vertragsverlängerung weniger verdient gehabt, als er selbst: "Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, damit die sehen, dass ich das wirklich will. Dann gibt es halt wiederum andere Leute, die am Set herumspinnen und nichts machen wollen", stellte der Influencer klar. Könnt ihr verstehen, dass der Kölner so aufgebracht ist? Stimmt ab!

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz, Ex-"Köln 50667"-Star

Instagram / mustixo19 "Köln 50667"-Schauspieler Mustafa Yilmaz

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz auf der Beauty-Messe Glow in Berlin

