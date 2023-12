Nach Krebserkrankung: Mustafa Yilmaz muss ins Krankenhaus!

Seine Fans sind besorgt um ihn! Im Jahr 2018 verkörperte Mustafa Yilmaz eine Rolle in der deutschen Serie Köln 50667. Seither ist das TV-Gesicht aber auch als Influencer in den sozialen Medien präsent. Auf den Plattformen teilt Mustafa unter anderem Updates rund um Beauty und Lifestyle. Erst vor wenigen Tagen sprach er dann über ein ernstes Thema an – bei dem Fernsehdarsteller wurde Krebs diagnostiziert. Er hat die Krankheit aber bereits überwunden. Jetzt muss Mustafa plötzlich ins Krankenhaus!

Das schreibt der Soap-Star auf seinem Instagram-Account: "Ich bin gestern spätabends mit extremen Nierenschmerzen vom Rettungswagen abgeholt worden. Bin voller Schmerzmittel, es wird sich im heutigen Verlauf zeigen, ob ich eine Dialyse benötige." Doch wenige Stunden nach seinem besorgniserregenden Post verkündet Musti: "Entwarnung. Die Werte haben sich wieder reguliert. Darf gleich sogar eventuell schon nach Hause."

Bereits in der Vergangenheit ließ der Influencer seine Follower an verschiedenen Themen rund um sein Wohlbefinden teilhaben. So teilte er beispielsweise Neuigkeiten über seinen drastischen Gewichtsverlust mit seinen Fans. Damals hatte der 23-Jährige nämlich stolze 25 Kilogramm abgenommen!

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz im April 2019

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz, Schauspieler

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz im Oktober 2019

