Aline Jost-Di Raimondo ist jetzt bei "Köln 50667" dabei!

Aline Jost-Di Raimondo hat eine neue Rolle! Die Schauspielerin hat schon in einigen Serien mitgespielt. Vor allem durch Krass Schule – Die jungen Lehrer wurde die Influencerin bekannt. Jetzt können ihre Fans aber bald viel mehr von ihr sehen: Sie wird nämlich ein Teil von Köln 50667 sein! Im Interview mit Promiflash verrät Aline schon jetzt Details über ihre Gastrolle.

"Ich spiele die Rolle Saskia Winkler, eine lockere, lebensfreudige Frau. Locker im wahrsten Sinne des Wortes: Saskia führt eine offene 3er-Beziehung/Freundschaft Plus mit ihrer WG-Mitbewohnerin Christina und der Hauptrolle Noah", führt die 31-Jährige gegenüber Promiflash aus. Aline habe es zu "Köln 50667" gezogen, weil ihre letzte Rolle jetzt schon zwei Jahre her sei und sie wieder Lust hatte, vor die Kamera zu treten.

Die Zeit am Set der Reality-Daily-Soap genießt Aline jedenfalls in vollen Zügen. "Am besten gefällt mir an 'Köln 50667', dass es mittlerweile schon eine jahrzehntelange Serie ist, die nie langweilig wird und Alltagsthemen sowie Probleme realistisch widerspiegelt", führt die Mama einer Tochter aus. Sie habe sich mit allen gut verstanden und richtig viel Spaß bei der Arbeit gehabt.

Aline Jost, Schauspielerin

Aline Jost im November 2022

Aline Jost-Di Raimondo, Schauspielerin

