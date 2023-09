Endlich: Nina und Kenan haben bei "Köln 50667" Ja gesagt!

Sie haben geheiratet! Im März kam es zu einigen Änderungen der Vorabend-Soap Köln 50667: Gleich 14 neue Darsteller waren fortan im TV zu sehen. Unter ihnen auch Nina (Sophia Kretschmann) und Kenan (Mahir Aggül), die eine deutsch-türkische Patchwork-Familie bilden. Vor wenigen Wochen machte der Familienvater seiner Liebsten einen romantischen Antrag. Jetzt ist es so weit: Die beiden sind in der Show in den Hafen der Ehe geschippert!

Daher wollte Promiflash von der Nina-Darstellerin wissen, wie wichtig ihr die Hochzeit ihrer Rolle war. "Endlich: das Happy-End von Kenan und Nina, wo es doch anfangs viel Widerstand von Kenans Tochter Elif und Oma Ayse gegen unsere Liebe gab", betonte Sophia. Der Dreh war für die Schauspielerin ein besonderes Erlebnis: "Natürlich war ich sehr aufgeregt, vor so vielen Menschen zu drehen: meinen Schauspielerkollegen und den vielen Komparsen."

Außerdem betonte die Blondine, dass die zwei durchaus ein Traumpaar seien. "Nina und Kenan gehen gemeinsam durch Dick und Dünn, weil sie sich aufeinander verlassen können und einer dem anderen auch in schlechten Zeiten beisteht", schwärmte Sophia über die beiden Charaktere.

"Köln 50667" ist von Montag bis Freitag um 18 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Sophia Kretschmann, Marleen Schäfer, Mahir Aggül, Luna Farina und Umut Parmak bei "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / koeln50667 Nina und Kenan bei ihrer Hochzeit bei "Köln 50667"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Sophia Kretschmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de