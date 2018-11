Noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass bei einer Schießerei im kalifornischen Thousand Oaks zwölf Menschen ihr Leben verloren. Bei dem Attentat erschoss der Ex-Marine Ian David Long am Abend des 7. Novembers erst etliche Besucher eines Clubs, bevor er sich selbst das Leben nahm. Zu den Opfern zählt auch Alaina, die Nichte der "Sister, Sister"-Schauspielerin Tamera Mowry-Housley. Jetzt nutzte der Sitcom-Star einen positiven Anlass, um der 18-Jährigen im Netz zu gedenken!

Um ihrem kleinen Sohn auf Instagram zu seinem sechsten Geburtstag zu gratulieren, wählte die 40-Jährige ein Foto, das das Geburtstagskind mit seiner verstorbenen Cousine zeigt. Auf dem Schnappschuss überreicht der kleine Mann Alaina schüchtern ein paar Blumen, sie wiederum strahlt glücklich in die Kamera. Das Bild kommentiert Tamera mit rührenden Worten: "Alaina hat sich so darauf gefreut, zu deiner Geburtstagsparty zu kommen. Aber wie du schon sagtest, Kumpel, 'Sie lebt jetzt in deinem Herzen'. Wir lieben Dich."

Auch Tameras Ehemann Adam teilte das süße Foto auf seinem Account und verlieh seinem Schmerz mit folgenden Worten Ausdruck: "Happy Birthday Aden! So traurig, wie wir auch sind, wir können uns glücklich schätzen, dass du so gutherzig bist wie deine Cousine, und wir wissen, dass du ihren Geist für immer in dir tragen und diese Welt zu einem besseren Ort machen wirst!"

Instagram / tameramowrytwo Alaina Housley, Nichte von Tamera Mowry-Housley

Instagram / tameramowrytwo Tamera Mowry-Housley, US-Schauspielerin

Getty Images Tamera Mowry-Housley bei der "Jurassic World: Das gefallene Königreich"-Premiere in Los Angeles

