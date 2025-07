Lauren Sánchez beeindruckt in rotem Leder-Look in Paris

Lauren Sánchez (55) wurde Dienstagabend in Paris gesichtet, wie sie das historische Hôtel de Crillon verließ und sich mit dem Model Brooks Nader (28) zu einem Dinner im renommierten Laperouse Restaurant traf. Auch Leonardo DiCaprio (50), der kürzlich bei ihrer Hochzeit mit Jeff Bezos (61) in Venedig anwesend war, schaute später am Abend vorbei. Lauren zog, wie Fotos von Vogue zeigen, in einem auffälligen roten Mini-Latexkleid von Versace alle Blicke auf sich. Sie kombinierte das Dress mit schwarzen Stilettos, einer edlen Tasche und einer großen Sonnenbrille. Ihre makellos glatt geföhnten Haare und ein dezenter rosa Lippenstift rundeten ihren Look ab.

Nach ihrer Märchenhochzeit, bei der sie im italienischen Venedig eine beeindruckende Kollektion an Designerroben präsentierte, ist dies einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte als frisch gebackene Ehefrau von Jeff. Während der glamourösen Feierlichkeiten trug die Journalistin unter anderem ein voluminöses Hochzeitskleid von Dolce & Gabbana, das von Sophia Loren (90) inspiriert war, sowie eine goldene Schiaparelli-Robe für das Willkommensessen. Für die "Dolce Notte"-Party hatte Donatella Versace (70) eigens ein pinkfarbenes Kleid mit Swarovski-Kristallen entworfen.

Laurens prächtiges Dolce & Gabbana Hochzeitskleid sorgte nicht nur während der Feierlichkeiten in Venedig für Aufsehen. Wie The Guardian berichtete, war es nämlich nach der Hochzeit plötzlich unauffindbar. Das maßgeschneiderte Kleid verschwand nach der Zeremonie unerwartet. Die besondere Kreation erforderte ganze 9000 Stunden Handarbeit. Während es Gerüchte über einen möglichen Diebstahl gibt, bleibt der Verbleib des Meisterwerks ein Rätsel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez Brooks Nader und weitere Freundinnen im Juli in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2025