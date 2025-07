Lebenskrise: Leidet Lisa Marie und Furkan Akkayas Beziehung?

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) stehen vor einer herausfordernden Zeit. Grund dafür sind sowohl gesundheitliche als auch private Probleme, die das Paar momentan belasten. Während Lisa weiterhin um ihr ungeborenes Kind bangen muss, kämpft sie gleichzeitig mit der Diagnose einer Krebsvorstufe. Zu allem Überfluss lebt das Ehepaar derzeit getrennt, da Furkan aufgrund bürokratischer Hindernisse mit den gemeinsamen Hunden in Dubai festsitzt. Im Promiflash-Interview verrät Lisa, dass die Umstände aber kaum Auswirkungen auf ihre Beziehung haben: "Wir sind froh, einander zu haben, weil wir das beste Team sind und das macht uns noch stärker, als wir eh schon sind als Paar."

Doch trotz aller Zuversicht gibt Lisa offen zu, wie sehr die Situation an ihr zehrt. "Ich bin ehrlich gesagt komplett überlastet und mir steigt gerade alles zu Kopf", erklärt die Influencerin im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Seit Monaten geht gefühlt alles schief, egal ob privat, gesundheitlich oder beruflich. Es sind so viele Hürden, die wir als Paar bewältigen müssen."

Die Situation wird zusätzlich durch die gesundheitlichen Probleme, die Lisa beschäftigen, erschwert. Die Diagnose einer Krebsvorstufe kam für sie in einer ohnehin belastenden Zeit. Eine Behandlung während der Schwangerschaft sei größtenteils nicht möglich, wie sie Promiflash erklärt: "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen. Durch die jetzige Schwangerschaft besteht bei mir das hohe Risiko, dass sich in der Zeit leider alles zu schnell entwickeln wird und uns die Hände gebunden sind, bis Xavi auf die Welt kommt."

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025