Die beiden helfen sich, wo (und wie) es nur geht! US-Schauspielerin und Moderatorin Tamera Mowry-Housley (40) ist mit ihrer Zwillingsschwester Tia (40) immer noch eng verbunden. In jeglichen Lebenslagen stehen sich die Schwestern bei – und greifen dabei ab und an zu recht ungewöhnlichen Mitteln. Tamera trank nun sogar aus gesundheitlichen Gründen die Muttermilch von Tia, die im vergangenen Jahr ihr zweites Kind zur Welt brachte, und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus!

"Oh mein Gott", verkündet Tamera ihren Followern nach dem ersten Schluck Muttermilch auf Instagram. "Das ist unglaublich. Deine Muttermilch ist die beste Milch, die ich je in meinem Leben probiert habe. Oh mein GOTT!", beschreibt die 40-Jährige den Geschmack weiter und hält dabei eine Kanne voll weißer Flüssigkeit in die Kamera. Ihr Twin Tia teilte dasselbe Video und schrieb dazu: "Sooo, meine Schwester ist am Verzweifeln. Sie ist krank und ich habe ihr einen Artikel über die heilenden Eigenschaften von Muttermilch geschickt und dass ich einverstanden damit bin, dass sie meine Muttermilch trinkt."

Nicht zu übersehen: Die Twins teilen sich anscheinend alles! Die Meinung der Instagram-Follower ist übrigens gespalten. Die einen finden das Ganze ziemlich witzig, andere jedoch schreiben, dass es sie dazu inspiriert habe, ihre eigene Muttermilch mal zu probieren – und sie schmecke auch ihnen wirklich gut!

Phillip Faraone/Getty Images Tia Mowry-Hardrict und Cory Hardrict Anfang März in Beverly Hills

Getty Images Tamera Mowry-Housley bei den BET Awards 2014 in Los Angeles

Adriana M. Barraza/WENN.com Tia Mowry-Hardrict auf einem Event in Los Angeles

