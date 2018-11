Diesen Schreck wird Duckie Thot (23) so schnell nicht vergessen! Seit Monaten hatte das Model auf diesen Moment hingefiebert: Nach jahrelanger Arbeit kam die Australierin bei dem Dessous-Label Victoria's Secret so gut an, dass sie vergangene Woche für das Unternehmen über den Runway laufen durfte. Doch ihr lang ersehntes Debüt drohte zu platzen: Nur 48 Stunden vor der Show wurde die 23-Jährige in einen Autounfall verwickelt!

Wie all ihre Victoria's Secret-Kolleginnen hatte Duckie seit Wochen Vollgas im Fitnessstudio gegeben. Auch zwei Tage vor ihrer Catwalk-Performance wollte die Modelbeauty noch einmal an ihrem Body arbeiten. Doch der Weg ins Gym wurde ihr zum Verhängnis: "Als ich zum Work-out wollte, geriet ich in einen Autounfall. Zum Glück trug ich nicht mal einen Kratzer davon", erinnert sich die in Melbourne geborene Schönheit auf Instagram an den Crash. Da sie sich keine Verletzungen zugezogen hatte, konnte sie nur 48 Stunden später wieder strahlend über den Laufsteg schweben.

Ganz so einfach steckte Duckie den Zusammenstoß dann aber doch nicht weg. Seit dem Unfall sei noch dankbarer dafür, dass sich ihr großer Traum endlich erfüllte. "Egal, wie hart du für etwas arbeitest oder wie sehr du etwas verdienst, es kann dir ganz einfach weggenommen werden. Deswegen fühle ich mich gesegnet, dass ich diesen Moment erleben durfte", teilt sie ihrer Community nachdenklich mit.

Thomas Concordia/Getty Images for Swarovski Lorena Rae, Duckie Thot, Frida Aasen, Leomie Anderson und Alanna Arrington

Anzeige

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret Duckie Thot in New York City

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images Duckie Thot beim Diamond Ball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de