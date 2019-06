Nanu, hat Liam Payne (25) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Sänger nach einem viermonatigen Techtelmechtel mit Naomi Campbell (49) wieder Single ist. Doch schon jetzt scheint der Womanizer erneut ein Supermodel zu daten. Die gebürtige Australierin Duckie Thot (23) veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto, auf dem sie die Hand eines vermeintlich unbekannten Mannes hält. Aufgrund der markanten Rosen-Tätowierung war allerdings sofort klar: Diese Hand gehört Liam!

In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige mit ihren über eine Million Followern nun Eindrücke von ihrem gestrigen Abend beim Vogue Darlings Dinner with Cartier. Dazu veröffentlichte die Schönheit unter anderem eine Aufnahme, auf der die Hand des Sängers liebevoll auf ihrer liegt. Könnte das bedeuten, dass die beiden ein Paar sind? Ein offizielles Statement der vermeintlichen Turteltauben liegt bislang noch nicht vor, doch ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte – oder etwa nicht?

Wie Mirror berichtet, sollen Skeptiker bereits angemerkt haben, dass die New Yorkerin und der Musiker auf dem Schnappschuss vielleicht auch nur ihre neuen Armbänder präsentieren wollten. Was meint ihr: Ist das Foto ein Pärchen-Outing oder nicht? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Naomi Campbell im Mai 2019 in New York

Getty Images Duckie Thot im Mai 2019

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

