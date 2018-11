Am Donnerstagabend ging es in New York mal wieder heiß her: Die Victoria's Secret-Models schwebten bei der legendären Modenschau endlich wieder über den Laufsteg. Unter den vielen atemberaubenden Fashion-Highlights stachen zwei Catwalk-Beautys mit ihren aufwendigen Outfits besonders hervor: Romee Strijd (23) und Elsa Hosk (30) präsentierten sich nicht nur in millionen-, sondern auch in kiloschweren Dessous und stahlen allen die Show!!

Zum 16. Mal durften einige Models in funkelnden Swarovski-Designs strahlen. Dabei musste Romee für ihre Glitzer-Performance im Vorfeld sicherlich besonders hart trainieren: Ihre sternförmigen Kristallflügel wogen satte 12,2 Kilo! Wie das Onlineportal HollywoodLife berichtet, wurden für das maßgefertigte Outfit etwa 125.000 edle Glitzersteine verarbeitet. Allein um den Stern mit Kristallen zu versehen, brauchte ein ganzes Team rund 150 Stunden.

Eine besondere Ehre wurde in diesem Jahr der Schwedin Elsa zuteil. Der Victoria's Secret-Engel durfte den begehrten Fantasy-Bra tragen – das Highlight der ganzen Show! Das juwelenbesetzte Prunkstück war dieses Mal laut Just Jared sage und schreibe eine Million US-Dollar wert.

Ivan Nikolov/WENN.com Romee Strijd bei der Victoria's Secret-Show

Anzeige

Ivan Nikolov/WENN.com Romee Strijd bei der Victoria's Secret-Show 2018

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk im Fantasy-Bra

Anzeige

Was sagt ihr zu den aufwendigen Victoria's Secret-Looks? Einfach wunderschön! Viel zu protzig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de