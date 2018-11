Die Country-Welt hat einen schweren Verlust zu verkraften: Roy Clark ist im Alter von 85 Jahren verstorben! Die US-amerikanische Musiklegende stand nicht nur seit seinem 14. Lebensjahr in Begleitung seiner zahlreichen Instrumente auf der Bühne, sondern moderierte auch ein Vierteljahrhundert lang die Country-Show "Hee Haw". Am Donnerstagmorgen wurde das Multitalent tot aufgefunden.

Wie TMZ und diverse andere Medien berichten, wurde der 85-Jährige leblos in seinem Zuhause in Tulsa, Oklahoma, aufgefunden. Sein Sprecher Jeremy Westby gab an, dass er an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben sei, die sich der Sänger vor wenigen Wochen zugezogen hatte. Bei seinen fünf Kindern und seinen mehreren Millionen Fans in der ganzen Welt hinterlässt er eine klaffende Lücke.

Zu Lebzeiten galt Roy als erster Country-Star, dessen Hits sich als wahre Verkaufsschlager entpuppten und regelmäßig sowohl in den Pop- als auch in den Country-Charts landeten. Neben der Gitarre, dem Banjo, der Geige und der Mandoline beherrschte er auch die Mundharmonika und einige andere Instrumente.

Rick Diamond/Getty Images for Country Music Hall of Fame & Museum Roy Clark, Country-Sänger

Karl Walter/Getty Images for Stagecoach Roy Clark, US-amerikanischer Country-Musiker

Frazer Harrison/Getty Images Roy Clark im April 2014



