Erneute Skandal-Schlagzeilen von Musiker Nelly (44)! Seit über einem Jahr scheint der Rapper ohne Unterbrechung im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit zu stehen: Im Jahr 2017 war der "Hot in Herre"-Interpret zum ersten Mal wegen der vermeintlichen Vergewaltigung einer jungen Frau verhaftet worden. Im Februar dieses Jahres folgte eine erneute Beschuldigung wegen unangemessenen Verhaltens – und die geht nun vor Gericht: Das vermeintliche Opfer verklagt Nelly offiziell wegen sexueller Belästigung und Nötigung zum Oralverkehr!

Wie TMZ jetzt berichtet, soll die junge Frau, die in den Dokumenten unter dem Decknamen Jane Doe aufgeführt wird, Klage gegen den Texaner eingereicht haben. In den Gerichtsdokumenten seien zudem neue Details zu dem Vorfall aufgeführt: So habe Nelly die Klägerin nach einem Konzert im Dezember in England im Backstage-Bereich getroffen und vor ihr masturbiert. Als sie ihn zurückwies, sei der Songwriter aggressiv geworden und habe sie daraufhin zum Oralverkehr gezwungen. "Ich bin nicht daran gewöhnt, nicht meinen Willen zu bekommen!", habe er erklärt.

Doch nicht nur der Rapper selbst muss sich wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten. Dem Onlineportal zufolge soll auch eine Anzeige gegen Nellys Freundin vorliegen. Der Grund: Sie habe die Klägerin im Netz als Lügnerin bezeichnet!

Chance Yeh / Getty Nelly bei einem Promi-Event in New York

Jason Merritt / TERM / Getty Images Nelly bei einem Konzert 2013

Instagram / missjackson Nelly und Shantel Jackson

