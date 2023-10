"Wunderschöne Person": Nelly schwärmt von seiner Ashanti!

Zwischen diesen beiden scheint es besser denn je zu laufen! Nelly (48) und Ashanti (43) waren von 2004 bis 2014 ein Paar gewesen – in dieser Zeit hatten der US-Rapper und die Sängerin als das Traumpaar schlechthin gegolten. Vor wenigen Tagen überraschten die beiden dann mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie haben wieder zueinandergefunden. Nun macht Nelly deutlich, wie happy er mit seiner Ashanti ist!

Am Freitag feierte die Beauty ihren 43. Geburtstag – und zu ihrem Ehrentag ließ es sich ihr Liebster selbstverständlich nicht nehmen, ihr auf besondere Weise zu gratulieren. Nelly teilte einen Clip, der süße Momente des Pärchens in einer Diashow ablaufen ließ. "Du bist so eine schöne, unglaubliche Person von innen und außen und eine der am stärksten arbeitenden Frauen", schwärmt er auf Instagram und fügt hinzu: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich!"

Erst im vergangenen Monat hatte der 48-Jährige das Liebes-Comeback gegenüber The Shade Room bestätigt. "Ich glaube, es hat uns beide überrascht. Es war nichts, was irgendwie geplant war", verrät der Musiker und erklärt weiter: "Ich glaube, wir haben beide so ziemlich das getan, was wir immer tun. Aber manchmal, wenn man getrennt ist, versteht man den anderen besser." Zudem fühle sich Nelly heute wohler in der Beziehung, da er und Ashanti nicht unter dem gleichen Druck stünden wie in der Vergangenheit.

Getty Images Ashanti und Nelly im Juli 2006

Instagram / nelly Nelly und Ashanti

Getty Images Nelly im Oktober 2023

