Insider berichtet: Ashanti und Nelly erwarten ein Baby!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Ashanti (43)! In diesem Jahr stehen bei der US-amerikanischen Sängerin alle Zeichen auf Liebe: Im September machten die "The Way That I Love You"-Interpretin und der Rapper Nelly (49) ihr Liebes-Comeback publik. Die beiden hatten sich bereits Anfang der 2000er-Jahre gedatet. Nun gibt es weitere schöne News von dem Paar: Ashanti und Nelly erwarten wohl ein Baby!

Das berichtet jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber Us Weekly. "Nelly und Ashanti erwarten ihr erstes gemeinsames Baby", behauptet der Promi-Experte kurz und knapp. Weitere Details gibt der Informant zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht preis. Und auch das Paar selbst äußerte sich bislang auch noch nicht zu der angeblichen Schwangerschaft.

Während es für Ashanti das erste Kind ist, hat Nelly in Sachen Nachwuchs schon ein paar Erfahrungen! Der "Dilemma"-Interpret durfte mit seiner Ex Channetta Valentine bereits seine Tochter Chanelle sowie seinen Sohn Cornell Haynes III. auf der Welt begrüßen.

Getty Images Nelly und AshantI im September 2007

Instagram / nelly Nelly und Ashanti

Getty Images Nelly und Ashanti, 2008

