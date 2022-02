Nelly (47) sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur wegen seiner Musik, sondern vor allem auch aufgrund heftiger Negativschlagzeilen für Aufsehen. So wurde der Rapper 2018 des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Es kam damals zu einer außergerichtlichen Einigung. Jetzt schockte der Musiker seine Follower erneut – dieses Mal allerdings mit sehr expliziten Aufnahmen. Ein privates Sex-Tape landete auf seinem Social-Media-Account, wofür Nelly sich nun offiziell entschuldigt.

Am Dienstag war in Nellys Instagram-Story ein Video zu sehen, in dem eine Frau ihn oral befriedigt. Der Clip wurde zwar schnell wieder offline genommen, doch viele seiner 3,3 Millionen Follower hatten die intimen Aufnahmen sicherlich längst gesehen. In einem Statement gegenüber Fox News bat der "Dilemma"-Interpret nun um Verzeihung: "Ich möchte mich aufrichtig bei der jungen Frau und ihrer Familie entschuldigen. Das ist unerwünschte Publicity für sie. Das war ein altes, privates Video, das nie dazu gedacht war, veröffentlicht zu werden."

Wie der Clip im Netz landen konnte, ist offenbar noch nicht ganz geklärt. Laut seinem Management könnte Nelly allerdings gehackt worden sein. Sein Team befürchte nun, dass auch seine persönlichen Dokumente, finanziellen Informationen oder Passwörter im Internet veröffentlicht werden könnten.

Getty Images Nelly bei den BET Hip Hop Awards, 2021

Getty Images Nelly in der Bridgestone Arena in Nashville

Getty Images Nelly bei einem Musikvideodreh

