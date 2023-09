Nelly bestätigt das Liebes-Comeback mit Ex-Flamme Ashanti

Sie schwelgen wieder im Liebesglück. Der US-Rapper Nelly (48) und die Sängerin Ashanti (42) hatten im Jahr 2004 ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben. Damals galten sie als das Musiker-Paar schlechthin. Doch ihre Liebe sollte wohl vorerst nicht halten: Nach zehn gemeinsamen Jahren trennten sich ihre Wege. Nun erreichen ihre Fans jedoch freudige und überraschende Neuigkeiten zugleich. Nelly selbst verrät, dass er und Ashanti wieder ein Paar sind.

Gegenüber The Shade Room entgegnet der Musiker auf die Frage, ob er und seine einstige Partnerin wieder zueinandergefunden hätten: "Ja. Wir sind wieder cool." Letztlich habe dem Paar die Zeit der Trennung sogar gutgetan. "Ich glaube, es hat uns beide überrascht. Es war nichts, was irgendwie geplant war. Ich glaube, wir haben beide so ziemlich das getan, was wir immer tun. Aber manchmal, wenn man getrennt ist, versteht man den anderen besser", erklärt der "Hot In Herre"-Interpret daraufhin weiter. Er merkt zudem an, dass er sich in der Beziehung heute wohl fühle, da sie beide nicht unter dem gleichen Druck stünden wie in der Vergangenheit.

Erste Gerüchte über ein Liebes-Comeback waren bereits im April dieses Jahres aufgekommen. Wie ein Clip auf Twitter gezeigt haben soll, hatten die ehemaligen Liebhaber gemeinsam einen Boxkampf in Las Vegas besucht. Bei dem Event sollen die beiden Musiker schon damals angeblich nicht nur Augen für das Match gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Nelly und Ashanti, 2008

Anzeige

Getty Images Nelly, 2023

Anzeige

Getty Images Ashanti und Nelly, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de