Nicht nur schwanger: Ashanti und Nelly sind auch verlobt!

Es geht Schlag auf Schlag bei Ashanti (43) und Nelly (49)! Erst vor wenigen Stunden wurde bestätigt, dass die beiden Musiker gemeinsamen Nachwuchs erwarten. In einem Interview mit Essence erklärt die Rapperin: "Dieses neue Jahr in meinem Leben ist ein Segen voller Liebe, Hoffnung und Vorfreude. Die Mutterschaft ist etwas, auf das ich mich gefreut habe und dies mit meiner Familie, meinem Verlobten und meinen treuen Fans zu teilen, die meine Karriere so sehr unterstützt haben, ist eine unglaubliche Erfahrung." Ganz nebenbei nennt sie Nelly also ihren Verlobten!

Erst kürzlich teilte sie auf Instagram einen Clip, den sie mit "Baby baby baby baby" betitelte – und verkündete somit, dass sie schwanger ist. Für sie ist es der erste Nachwuchs, für Nelly ist es Kind Nummer drei. Schon davor wurde spekuliert, dass Ashanti schwanger sein könnte, weil verdächtige Aufnahmen aufgetaucht waren.

Ashanti und Nelly verbindet eine krasse Liebesgeschichte. Sie waren von 2003 bis 2013 zusammen und entschieden dann, getrennte Wege zu gehen. Zehn Jahre später fanden sie aber wieder zusammen. Diese Reunion erinnert sehr an die von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54). Der Schauspieler und die Sängerin lösten 2004 ihre Verlobung auf. Im Jahr 2022 feierten sie nach jahrelanger Trennung aber ihre Hochzeit in Las Vegas.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelly und AshantI im September 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashanti und Nelly im Juli 2006

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welche Liebesreunion findet ihr krasser? Die von J.Lo und Ben! Ashanti und Nellys! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de