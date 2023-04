Liebes-Comeback? Nelly und Ashanti zusammen bei Boxkampf!

Sind sie etwa wieder ein Paar? Der Rapper Nelly (48) und die Sängerin Ashanti (42) lernten sich im Jahr 2003 kennen. Ein Jahr später dateten die beiden sich und gaben nach wenigen Wochen ihre Beziehung bekannt. Doch 2014 sollte alles vorbei sein und die einstigen Turteltauben bestätigten ihre Trennung. Nun waren die zwei Musiker beide zu Gast bei einem Boxkampf, und: Spekulationen kommen auf, dass Nelly und Ashanti wieder zusammen sind!

Wie ein Clip auf Twitter zeigt, besuchten die ehemaligen Liebhaber ein gut besuchtes Match in Las Vegas. Sie nahmen als Zuschauer nebeneinander platz und eine erotische Stimmung soll aufgekommen sein. Als das Duo auf dem Video den Boxkampf verlässt, sieht es in einer bestimmten Szene so aus, als würden Nelly und Ashanti Händchen halten. Letztere schaut erst verdutzt, dann fröhlich in Richtung eines Paparazzo.

In den sozialen Medien scheinen sich viele Fans der Musiker über ein mögliches Liebes-Comeback zu freuen. So schreibt ein User: "Ich würde eine Reunion zwischen Ashanti und Nelly so abfeiern." Ein weiterer meint: "Oh mein Gott, sagt mir bitte, dass sie wieder zusammen sind!" Ein offizielles Statement zum vermuteten Liebes-Comeback steht derzeit noch aus.

Anzeige

Getty Images Ashanti und Nelly im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Nelly und Ashanti im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Ashanti und Nelly im Jahr 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de