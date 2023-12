Nach Babynews: Ashanti und Nelly sind voller Vorfreude!

Sie könnten kaum glücklicher sein! Ashanti (43) und der Rapper Nelly (49) waren bis zu ihrer Trennung im Jahr 2014 zehn Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Dieses Jahr überraschten sie ihre Fans dann mit einem unerwarteten Liebes-Comeback! Doch damit nicht genug – die beiden Musiker sollen derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun wird bekannt: Ashanti und Nelly freuen sich sehr über die Schwangerschaft!

"Ashanti kann es kaum erwarten, Mutter zu werden", verrät ein Insider gegenüber OK!. Und auch der werdende Vater scheint vor Freude aus dem Häuschen zu sein: "Nelly ist auch superaufgeregt." Die Quelle will außerdem wissen, dass, obwohl die beiden ein Kind erwarten, eine Hochzeit derzeit nicht zur Debatte stehe.

Die Liebes-Reunion hat nicht nur die Fans erstaunt. Auch Nelly hat das Revival der Beziehung nicht kommen sehen: "Ich glaube, es hat uns beide überrascht. Es war nichts, was irgendwie geplant war." Die Zeit der Trennung habe dem Paar gutgetan. "Manchmal versteht man den anderen besser, wenn man getrennt ist", erzählte der "Just A Dream"-Interpret im Gespräch mit The Shade Room.

Getty Images Nelly und AshantI im September 2007

Getty Images Nelly und Ashanti

Getty Images Ashanti und Nelly, 2008

