Er trat am Anfang auf und war danach nie mehr gesehen: Zu Beginn der diesjährigen Bambi-Verleihung trat Florian Silbereisen (37) nach dem Auftritt von Take That auf die Bühne und begrüßte die Zuschauer als Moderator der Show. Es blieb jedoch der einzige Auftritt des 37-Jährigen während der Sendung – und die User fragen sich: Wo war der Liebste von Helene Fischer (34) plötzlich hin?

Floris Abwesenheit blieb natürlich nicht unbemerkt und wurde auf Twitter rege diskutiert: "Wird Florian Silbereisen eigentlich zum Schluss noch einmal aus dem Käfig gelassen oder ist der Zirkuswagen mit dem Klubbb3-Logo schon abgedampft", wurde zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform gemutmaßt. Aber nein – selbst am Ende tauchte der Schlager-Star nicht mehr auf. Die Abschiedsworte richtete Kollege Kai Pflaume (51) an die Leute vor den Bildschirmen.

Im Netz gab es natürlich auch Vorschläge, warum der beliebte Host nicht mehr aufgetaucht war: "Theorie: Silbereisen ist an der Backstage-Bar versackt und wurde dann auf den Heimatplaneten zurück beordert – Helene flog das Schiff." Ist euch Florians Verschwinden auch aufgefallen? Stimmt ab!

Getty Images Take That auf der Bühne der Bambi-Verleihung 2018

Getty Images Florian Silbereisen, Moderator

Getty Images Kai Pflaume bei der Bambi-Verleihung 2018

