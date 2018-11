Die Vergangenheit ist nicht spurlos an der amtierenden Rosenkavalierin Nadine Klein (33) vorbeigegangen! Seit Anfang dieses Monats ist es offiziell: Auch in der fünften Bachelorette-Staffel wurde das finale Pärchen nicht glücklich miteinander – schon nach wenigen Wochen trennten sich Studentin Nadine und Alexander Hindersmann (30). Und nun fällt den Fans auf, dass die Rosenlady stark abgenommen hat: Ist ihr Herzschmerz für den Gewichtsverlust verantwortlich?

"So, wie ihr mich in der Sendung gesehen habt, da habe ich fünf Kilo mehr gewogen", gab Nadine kürzlich ehrlich in ihrer Instagram-Story zu. Zu den Gründen äußerte sich die Bachelorette jedoch nicht eindeutig: "Nur durch Stress und die ganze letzte Zeit. Dementsprechend habe ich leider keine coolen Tipps und Tricks für euch." Ob mit Stress ihr Liebes-Aus gemeint ist, behielt die 33-Jährige für sich. Allerdings stellte sie klar: Diese "Diät" wolle sie ihren Followern keinesfalls weiterempfehlen.

Die Sorge ihrer Supporter sei trotzdem unberechtigt, fügte die 33-Jährige hinzu. Denn auch aus einem anderen Grund würde sie nun schlanker wirken: "Fernsehen lässt einen auch immer fetter aussehen. Das kommt dann nochmal dazu. Im TV sah ich dann wahrscheinlich zehn Kilo schwerer aus als jetzt."

AEDT/WENN.com Nadine Klein und Alexander Hindersmann strahlen beim Tribute to Bambi

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann mit Nadine Klein auf dem roten Teppich

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Ex-Bachelorette

