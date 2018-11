So emotional verabschieden sich die Stars von Kim Porter. Das Model wurde erst am Donnerstag im Alter von 47 Jahren tot in ihrem Haus aufgefunden. Der Grund für ihr plötzliches Ableben ist noch nicht klar, es wird jedoch gemunkelt, dass ihr eine verschleppte Lungenentzündung zum Verhängnis geworden ist. Die Ex-Freundin von Rapper Diddy (49) hinterlässt vier Kinder. Viele von Kims Promi-Freunden sind immer noch geschockt und teilen ihre Trauer mit ihren Followern.

Auf Instagram nahm Rihanna (30) Abschied von der vierfachen Mutter, indem sie ein süßes Familienfoto von Kim postete. "Wir haben heute ein echtes Original verloren, wunderschön von innen und von außen. So viele werden davon betroffen sein. Einige werden es wahrscheinlich nicht mal wissen, aber die Welt war gesegnet von der Lebensfreude in deiner Seele", schrieb sie in ihrem Tribut-Post. Auch Stars wie Missy Elliott (47), Russell Simmons (61) und Drake (32) erinnerten mit rührenden Zeilen an die Laufsteg-Schönheit.

Die Gedanken von Nicki Minaj (35) und 50 Cent (43) drehten sich vor allem um Kims Ex-Freund Diddy (früher Puff Daddy). Die Rap-Größe und das Model waren immerhin 13 Jahre lang ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. "Sie wurde geliebt und wird schmerzlich vermisst. Ich weiß Puff hat das auch schwer getroffen. Er hat sie wirklich geliebt, das war so ein Seelenverwandten-Ding", meinte 50 Cent in seinem Social-Media-Abschied.

Getty Images Kim Porter und Diddy mit ihren Zwillingen D'Lila und Jessie James, 2007

Anzeige

Getty Images Rihanna bei einem Event in Sydney

Anzeige

Getty Images 50 Cent in den MTV Studios

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de