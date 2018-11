Jetzt wird Rolf Hoppes (✝87) letzter Wille erhört! Erst gestern Abend wurden schockierende Neuigkeiten aus der deutschen Filmwelt bekannt: Im Alter von 87 Jahren wurde die Schauspiellegende aus dem Leben gerissen. Besonders durch seine Rolle als König im Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hatte das Ausnahmetalent an Berühmtheit erlangt – selbst über die Landesgrenzen hinaus. Obwohl es Rolf zu seinen Lebzeiten immer wieder nach Berlin zog, steht jetzt fest: Seine letzte Ruhe wird er nicht in der deutschen Hauptstadt finden.

In den Armen seiner Frau Friederike schloss der Darsteller in seinem Haus in Dresden-Weißig für immer die Augen. Dort soll er nun auch begraben werden. "Es war sein Wunsch, in der Urne auf dem Waldfriedhof Dresden Weißer Hirsch begraben zu werden. Dafür ließ er schon vor Jahren die Überreste seiner Eltern aus Thüringen ins neue Familiengrab umbetten", zitierte Bild seinen Freund und Biografen Dieter Zumpe (78).

Seine Fans und Kollegen werden das Genie mit der rauchigen Stimme niemals vergessen. "Seine Herzlichkeit, seine Bescheidenheit und seine Präzision werden mir immer in Erinnerung bleiben. Er war ein großartiger Schauspieler und ein großer Mensch", schwärmte die Berliner Schauspielerin Anne Kasprik (55) von dem verstorbenen Filmstar.

Public Adress/ActionPress Rolf Hoppe, deutscher Schauspieler

Anzeige

Coldrey,James/ActionPress Rolf Hoppe bei der Verleihung des Deutschen Schauspielerpreises

Anzeige

Heinrich, Ralf U./ActionPress Rolf Hoppe in der MDR-Sendung "Riverboat"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de