Es war ein Kampf ums Überleben! Seit wenigen Minuten steht fest: Jens Büchner ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben! Seit Wochen beunruhigte der kritische Zustand des Goodbye Deutschland-Stars die Zuschauer der Reality-Doku. Abgemagert, blass und mit tiefen Augenringen hatten ihn seine Fans bei einem seiner letzten Auftritte im Oktober erlebt – danach wurde es still um den Kult-Auswanderer. Nicht nur Daniela (40) und seine Kids trauern um ihren geliebten Ehemann und Vater, auch einige Promis bekundeten bereits ihr Beileid!

"Jens ist noch nicht tot", lauteten Bert Wollersheims (67) Zeilen noch vor wenigen Stunden auf Facebook. Doch der Das Sommerhaus der Stars-Mitbewohner des 49-Jährigen hatte sich geirrt. "Finde deinen Frieden. Auch wünschen wir Danni viel Kraft, welche sie jetzt für ihre Kinder benötigt", schrieb der Rotlicht-King jetzt auf Instagram. Auch Melanie Müller (30) ist geschockt! "Ich sitze gerade stumm in der Küche. Das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Ich bin in Gedanken bei der Familie, aber den Verlustschmerz kann man nicht nehmen", schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Queen.

Natascha Ochsenknecht (54) trauert ebenfalls um den verstorbenen Malle-Star. "Wie furchtbar! Mein Beileid und viel Kraft für die Familie", heißt es in ihrem Post. "Danni, nun können sich die Aasgeier mal an ihre eigene Nase fassen", fügte sie hinzu.

Instagram / kattiavides Jens Büchner, Marc Terenzi, Kattia Vides und Bert Wollersheim bei der Eröffnung der Faneteria auf Ma

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Jens Büchner, Melanie Müller und Daniela Büchner

Anzeige

Getty Images Model Natascha Ochsenknecht beim Leipziger Opernball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de