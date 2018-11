Am Samstagabend machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Der Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) ist seine allerletzte Reise angetreten! 2010 kehrte er seiner deutschen Heimat Bad Schmiedeberg den Rücken und baute sich ein Leben auf Mallorca auf. Sieben Jahre später ging es für den Goodbye Deutschland-Star schließlich ans andere Ende der Welt: Im australischen Busch wollte sich der Familienvater die begehrte Dschungelcamp-Krone schnappen. Dieses Vorhaben teilten auch einige andere Stars, die – wie Jens – nun nicht mehr am Leben sind.

Im Mai 2012 verstarb Günther Kaufmann (✝64) völlig überraschend im Alter von 64 Jahren. Der Schauspieler nahm an der vierten Staffel der RTL-Show teil und landete auf dem sechsten Platz. Im Juni vergangenen Jahres folgte schließlich die nächste Todesmeldung: Schlagerlegende Gunter Gabriel (✝75) war nicht mehr am Leben! Der Sänger war Teil der zehnten Staffel, verließ das Camp aber als Erster – freiwillig. Auch der Filmstar und Synchronsprecher Rolf Zacher (✝76) weilt nicht mehr unter uns. Er musste das Camp in der australischen Wildnis kurz nach Gunter verlassen – wegen gesundheitlicher Probleme. Der Schauspieler verstarb im Februar 2018.

Seit über zwei Monaten wird außerdem Daniel Küblböck (33) vermisst. Unterwegs von Hamburg nach New York soll der Ex-Dschungelcamper aus der ersten Staffel auf offener See von Bord eines Kreuzfahrtschiffes in den Atlantik gesprungen sein. Bis heute fehlt von ihm jede Spur.

Michael Hübner / ActionPress Günther Kaufmann, Schauspieler

Patrick Hoffmann/WENN.com Musiker Gunter Gabriel am Frankfurter Flughafen

Christian Augustin/Getty Images Rolf Zacher auf einem "Rote Rosen"-Event 2015 in Lüneburg

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017



