War Daniel Küblböcks (33) Sprung ins Meer etwa gar kein Suizid? Anfang September verschwand der ehemalige DSDS-Paradiesvogel auf einer Kreuzfahrt spurlos. Er soll selbst über Bord gesprungen sein. Während die meisten Fans von einem Selbstmord ihres Stars überzeugt sind, hat Daniels Vater Günther Küblböck eine ganz andere Theorie. Er ist sich sicher, dass Daniel gar nicht klar war, was er tat, als er ins offene Meer sprang!

"Wahrscheinlich hatte er aufgrund seiner starken Psychose einen Fluchtreflex und war sich über die Konsequenzen nicht im Klaren", meinte der 53-Jährige im Bunte-Interview. Er glaube nicht daran, dass Daniel sich umbringen wollte. Stattdessen ist er sich sicher, dass sein Sohn die Realität und das letzte Theaterstück, in dem er mitwirkte, nicht mehr auseinander halten konnte. In dem Bühnenstück sei Daniels Figur nämlich auch von einem Schiff gesprungen. Kurz vor seinem Verschwinden sei Daniels Verhalten ohnehin besorgniserregend gewesen. "Er versteckte sich erst in Berlin, später auf Mallorca und unterstellte jedem, man wolle ihm etwas Böses. Er bekam schreckliche Psychosen", erklärte Günther.

Auch von Daniels angeblich anstehender Geschlechtsumwandlung will sein Papa nichts wissen: "Daniel wollte nie eine Frau sein. Im Gegenteil. Er wollte vor allem seit DSDS besonders männlich erscheinen." Günther hat eine ganz andere Erklärung, warum Daniel auf dem Kreuzfahrtschiff fast ausschließlich Frauenkleider trug. Auch dafür macht er Daniels Theater-Engagement verantwortlich. In seinem letzten Stück habe der Schauspielschüler nämlich einen Transvestiten verkörpert. "Im Prinzip hat Daniel seine Rolle als Transvestit zu Ende gespielt", meinte sein Vater.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Ohlenbostel/ActionPress Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017

Instagram / rosa_luxem Daniel Küblböck, September 2018



