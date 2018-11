Model Anuthida Ploypetch (21) zeigt sich total natürlich! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kennt man ja eigentlich nur perfekt gestylt. Dabei erklärte sie bereits vor Monaten, wie sehr sie das Model-Business stresst. Jetzt will die Influencerin endlich ein Zeichen gegen den krassen Beauty-Druck im Netz setzen. Sie postet völlig ungeschminkte und unbearbeitete Selfies – und macht ihren Followern damit ordentlich Mut!

Mit zwei Instagram-Pics präsentiert Anu sich jetzt ganz ohne Make-up und ohne irgendwelche Filter – und könnte dabei wohl kaum glücklicher wirken. Sie hat nämlich keine Lust mehr, sich im Netz anders darzustellen, als sie ist. "Ich habe realisiert, dass ich vor drei Jahren sehr beeinflussbar war. Bilder 'instagramtauglich' zu machen, war und ist damals wie bis heute gang und gäbe in dem Job", meint sie über das Modeln. Ihre kleinen Makel gehören aber einfach zu ihr und dazu möchte sie jetzt auch endlich stehen: "Ich bin doch genauso mit Narbe und Pigmentflecken wunderschön, wenn nicht sogar schöner, denn das bin doch ich!"

Auch an ihre vielen Follower hat die 21-Jährige eine ganz klare Botschaft: "Bitte macht euch nicht zu dem, was ihr nicht seid. Ich lege euch das aus Erfahrung ans Herz. Lasst euch bloß niemals sagen, dass ihr nicht gut genug seid." Und diese Nachricht kommt bei ihren Fans ganz offenbar gut an. In den Kommentaren überschlagen sich die User vor Begeisterung. "Du sprichst mir aus der Seele! Danke für deine schönen Worte", lautete nur einer von vielen positiven Antworten auf Anus Post.

Matthias Nareyek / Getty Images Anuthida Ploypetch bei der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch, Model

Sebastian Reuter / Getty Images Anuthida Ploypetch, Model

