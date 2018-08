Bei Germany's next Topmodel schaffte es Kandidatin Anuthida Ploypetch (20) auf den zweiten Platz. Danach konnte die gebürtige Thailänderin als Influencerin so richtig durchstarten. Wirklich glücklich wird sie dadurch allerdings anfangs nicht. Im Promiflash-Interview verrät Anuthida, dass sie sogar jahrelang gelitten hat: "Ist viel passiert in den letzten zwei Jahren. Also, es waren zwei Jahre durchgehend Stress. Ich habe, glaube ich, durchgehend geweint. Ich war wirklich sehr, sehr fertig."

