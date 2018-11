Turteleien, Tacos und tolles Toben: Dieser Kindergeburtstag hatte all das zu bieten! Am vergangenen Samstag feierte Heidi Klums (45) Sohn Johan seinen zwölften Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages schmiss die Model-Mama im heimischen Garten in Los Angeles eine fette Sause für ihren Sprössling. Mit von der Party-Partie war natürlich auch Sänger Tom Kaulitz (29), mit dem die Blondine schon seit einigen Monaten auf Wolke sieben schwebt. Die beiden Turteltäubchen konnten wie so häufig auch dieses Mal kaum die Finger voneinander lassen!

Die Germany's next Topmodel-Jurorin ließ sich nicht lumpen und organisierte für das Geburtstagsfest ihres Sohnemanns eine riesige Hüpfburg, die mit unzähligen Rutschen und Tunneln keine Wünsche offen ließ. Nicht nur ihr Sohn, sondern auch ihr Liebster bouncte fleißig mit und hatte sichtlich Freude daran, von Hindernis zu Hindernis zu springen. Natürlich begleitete Heidi ihren Schatz durch den Parcours und hielt den Spaß in ihrer Instagram-Story fest.

Neben dem aufblasbaren Spielgerät hatte die Model-Mama aber auch einen Eisstand und sogar einen Taco-Truck auffahren lassen. Vom kulinarischen Angebot besonders beeindruckt zeigte sich übrigens keine Geringere als America's Got Talent-Jurykollegin Mel B. (43). Ihr drückte erst das Geburtstagskind die Torte mit ordentlicher Wucht ins Gesicht, dann kam Heidi und schlabberte genüsslich die Reste ab. Was sagt ihr dazu, dass Heidi so viele private Einblicke in den Kindergeburtstag mit ihren Fans teilt? Stimmt in der Umfrage ab!

