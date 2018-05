Sie haben keine Lust mehr auf Versteckspiele! In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche: Was läuft zwischen Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28)? Das Model und der Tokio Hotel-Star wurden immer wieder turtelnd erwischt. Zuletzt teilte die Blondine sogar ein inniges Kuss-Bild mit ihrem vermeintlichen Lover. Jetzt zeigte Heidi wieder allen: Sie ist einfach nur glücklich und bewies das jetzt mit einem neuen verliebten Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Modelmama die Nahaufnahme von sich und Tom. "Ein wunderschöner Dienstag", schrieb sie zu dem Foto, auf dem nur ein Auge der 44-Jährigen und das halbe Gesicht des Gitarristen zu erkennen sind. Aber auch dieser kleine Ausschnitt zeigt: Heidi ist happy! Um die Augen der America's Got Talent-Jurorin zeichnen sich kleine Fältchen ab, die verraten, dass Heidi gerade anscheinend lächelt. Und auch Tom kann sich ein Grinsen neben seiner Freundin nicht verkneifen.

Während Heidi sich nicht mehr zurückhalten kann und ihr Glück mit gemeinsamen Bildern mit der ganzen Welt teilt, hält sich Tom daher bisher noch zurück. Er ließ sich allerdings vor Kurzem in einem Interview mit ProSieben in die Liebeskarten schauen. Auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei, antwortete der Musiker: "Ja, bin ich. Und ich bin sehr glücklich." Ob er damit allerdings Heidi meinte, behielt er für sich.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Mr.Canon / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de