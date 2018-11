Manchmal liegen Leben und Tod ziemlich nah beieinander. Am vergangenen Wochenende schockierte die Nachricht von Jens Büchners (✝49) plötzlichem Verscheiden die ganze Medienlandschaft. Der Goodbye Deutschland-Star ist an den Folgen von Lungenkrebs auf Mallorca gestorben. Seine letzten Stunden verbrachte er mit seiner ganzen Familie, wie Daniela Büchner (40) offenbarte. Und tatsächlich hatte der Verstorbene nur kurz vor seinem Ableben sogar noch ein neues Büchner-Mitglied willkommen heißen dürfen: Seine Tochter Jenny brachte nur Tage vor seinem Tod Jens' zweiten Enkel zur Welt!

In ihrer Instagram-Beschreibung gab Jenny nun preis, dass ihr zweites Kind bereits am 7. November das Licht der Welt erblickte: Der kleine Mann hört auf den Namen Carl Jonas und wurde nur zehn Tage vor dem Tod seines Opas geboren. Bis auf den Text in ihrem Social-Media-Profil äußerte sich die 26-Jährige noch nicht weiter über ihren Neuankömmling. Ihr letzter Fotobeitrag ist aktuell immer noch das Erinnerungsbild an ihren verstorbenen Vater.

Ob Jens seinen Enkel Carl noch persönlich kennenlernen durfte, ist nicht bekannt. Da der Kultauswanderer aber ein wahrhaftiger Familienmensch war, kann man davon ausgehen, dass die Büchners alles in Bewegung gesetzt haben, damit der 59-Jährige seinen Nachfahren noch treffen konnte. Die Magdeburgerin ist bisher seine einzige Tochter, die ihn zum Großvater machte.

Instagram/_jenny_______ Jenny und Jens Büchner

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids

Cinamon Red/WENN.com Jens Büchner und Daniela Karabas beim Renntag von Bild in Gelsenkirchen

